Les locaux de la mairie de Pout ont subi un cambriolage dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Des malfaiteurs ont emporté une importante somme d'argent, selon une note publiée par les services de la mairie. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête judiciaire afin d'élucider les circonstances de cette intrusion nocturne, d'identifier les auteurs du vol et d'évaluer le montant exact du préjudice financier.



Cet incident relance par ailleurs le débat sur la transparence et les règles de gestion des deniers publics au sein de l'institution municipale. La conservation d'importantes liquidités directement à l'Hôtel de Ville de Pout suscite de vives interrogations quant au respect des procédures comptables en vigueur et à l'absence de dépôt auprès d'un établissement financier.