Observation électorale au Cabo Verde : la CEDEAO salue un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest

La Mission d'observation électorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a bouclé son étape préélectorale à Praia sous la conduite de Fatoumatta Jallow-Tambajang, selon l'organisation sous-régionale. Les équipes d'observation ont pris position dès le 13 novembre sur l'ensemble des neuf îles habitées de l'archipel. À cette occasion, la mission a accueilli le Représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel Leonardo Santos Simão, lequel a affirmé que « personne n’est plus important que la CEDEAO dans cette région ».



Fatoumatta Jallow-Tambajang, accompagnée de la Commissaire aux Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité Francess Piagie Alghali à la tête du dispositif technique, s'est entretenue le 14 novembre avec le candidat à la présidentielle José Maria Neves. Elle a ensuite réuni à la Salle de situation de la CEDEAO les responsables des missions d'observation de l'Union africaine, de la CPLP, de l'ECONEC, du ROJAE-CPLP et de l'OIF. Dressant le bilan de cette phase préparatoire, elle a indiqué qu'« à ce stade, la CEDEAO ne voit aucune menace significative pour le déroulement pacifique de l’élection présidentielle. Cabo Verde demeure un solide exemple démocratique dans la région ouest-africaine ».



La cheffe de mission supervise ce jour le vote dès l'ouverture des bureaux à Palmarejo dans la capitale Praia, avant une tournée à Tira Chapéu, Várzea et Achadinha, puis un retour à Palmarejo pour la clôture et le décompte des bulletins, pendant que ses équipes couvrent les neuf îles habitées. La CEDEAO diffusera sa déclaration préliminaire sur la tenue de ce scrutin le 17 novembre 2026.