Convention de non-double imposition: comment les orpailleurs et les industries chimiques dribblaient le Sénégal

La convention de non-double imposition entre le Sénégal et l’île Maurice n’existe plus depuis le 1er juillet comme l’atteste une correspondance du Sénégal adressée à Nandho Bodha, ministre Mauricien des affaires étrangères. Plusieurs sociétés minières avaient profité de cette convention scandaleuse pour se « cacher » en Île Maurice.



Selon les révélations de « Libération », cette convention a été la porte à plusieurs abus en plus de permettre à plusieurs sociétés qui raflent des milliards de F CFA au Sénégal de payer le minimum d’impôts. Le cas le plus connu reste celui de la société canadienne Snc Lavalin arrosait tout le monde pour décocher des contrats y compris au Sénégal où d’anciens dignitaires sont impliqués.



À vrai dire, d’autres compagnies minières détentrices d’une concession ou d’un permis d’exploitation au Sénégal ont leur maison mère basée à Maurice. Et c’est peut-être selon le journal, ce qui explique cette décision des autorités décidées à arrêter la saignée fiscale.