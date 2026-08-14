Conversion FLNG : après le succès du Gimi, Seatrium et Golar visent un troisième projet

L'unité flottante de production de gaz naturel liquéfié (FLNG) GIMI, battant pavillon des Îles Marshall, demeure une infrastructure stratégique majeure opérant actuellement sur le champ gazier GTA. Ce navire, long de 293 mètres et large de 41,66 mètres, se distingue par sa capacité de production de 2,7 millions de tonnes par an (2,7 mtpa) et son rôle précurseur en tant que l'un des rares méthaniers au monde convertis avec succès en unité FLNG.



L’actualité récente confirme la solidité de ce modèle technologique. Dans une annonce officielle faite le 13 août 2026, Seatrium Limited a révélé avoir signé une lettre d'intention (LOI) avec Golar LNG Limited pour le développement d'un troisième projet de conversion FLNG.



Ce nouveau contrat s'inscrit directement dans la continuité du travail accompli sur le GIMI, livré en 2023, dont l'expérience opérationnelle sert aujourd'hui de référence industrielle.



Pour Seatrium, cette dynamique de série est essentielle pour garantir une meilleure optimisation des coûts. En s'appuyant sur les succès passés des unités Hilli Episeyo et GIMI, le groupe affirme sa volonté de renforcer ses capacités de conversion pour répondre à la demande mondiale croissante en solutions de monétisation du gaz, consolidant ainsi la place centrale du GIMI dans son portefeuille d'actifs de haute technicité.