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CAN féminine 2026 : Ghana et Afrique du Sud qualifiés pour les barrages du Mondial 2027



CAN féminine 2026 : Ghana et Afrique du Sud qualifiés pour les barrages du Mondial 2027
Éliminées en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations, les Ghanéennes et les Sud-Africaines ont néanmoins décroché leur billet pour les barrages intercontinentaux qualificatifs pour la Coupe du monde 2027, qui se tiendra au Brésil l'été prochain.

Les deux équipes, sorties en quarts de finale de la CAN, disputaient ce jeudi soir un match de qualification pour les barrages. Le Ghana s'est imposé face à la Côte d'Ivoire sur le score de 2-1, tandis que les Banyana Banyana ont réalisé la même performance en dominant les Nigérianes, championnes d'Afrique en titre, sur le même score (2-1). 

Ces deux victoires leur offrent une place dans le tournoi de barrage intercontinental.
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Moussa Ndongo

Vendredi 14 Août 2026 - 02:43


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