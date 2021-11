Convocation de Barthélémy Dias: "Y'en a Marre" met en garde les autorités contre une éventuelle répétition du scénario de mars dernier

Le mouvement citoyen "Y'en a Marre" dit suivre le dossier du jugement en appel du maire Sacré-Coeur Mermoz Barthélémy Dias, candidat déclaré à la mairie de Dakar pour le compte de la coalition Yewwi Askan Wi.



A cet effet, "Y'en a Marre" met en garde les autorités contre une éventuelle répétition de scénario des évènements du mois de mars dernier (...) dont les conséquences ont failli sombrer le Sénégal dans le chaos", peut-on lire dans le communiqué.



Concernant le dépôt des candidatures et des listes en direction des élections locales prévues le 23 janvier 2022, "Y'en a Marre" condamne "fermement les violences et l’abus de pouvoir exercés sur un élu du peuple à Kédougou, notamment M. Moustapha Guirassy. De telles pratiques ne participent pas à garantir un climat apaisé en direction des élections. "



Enfin, "Y'en a Marre" rappelle à l’État du Sénégal "son devoir d’organiser des élections libres, transparentes, équitables et dans le respect des droits des citoyens à pouvoir choisir librement entre toutes les parties prenantes."