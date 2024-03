Convoqué par la brigade de cybercriminalité : Adama Fall (Apr) parle d’intimidation de la part du régime de Diomaye Faye

Le nouveau président élu Bassirou Diomaye Faye et son régime accusés d’intimidation alors qu’ils n’ont pas encore pris fonction. Sur les réseaux sociaux, le responsable politique de l'APR, Adama Fall, annonce avoir été convoqué par la Brigade de la Cybercriminalité. Une convocation qui selon lui fait suite à une plainte du mouvement de Guy Marius Sagna et Cie, Frapp.



Adama Fall accuse le régime de Bassirou Diomaye Faye de vouloir l'intimider. « J'ai reçu aujourd'hui la convocation de la Brigade de la Cybercriminalité pour une plainte du mouvement de Guy Marius Sagna venant du procureur. Je retiens que je suis le premier opposant convoqué par le régime de Diomaye Faye qui n'a pas encore pris fonction d'ailleurs. Ils veulent nous intimider et nous faire taire », a écrit l'homme politique, repris par Seneweb.



Le nouvel opposant compte faire face à la presse pour une déclaration en ce sens. "Nous disons rendez-vous est donné à toute la presse le jeudi à 10h devant les locaux de la DAF à l'avenue Malick Sy pour une déclaration. Le combat ne fait que commencer. Vive la République », a-t-il écrit.