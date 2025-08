Coopération Canada-ONU : l’Assemblée nationale bénéficie d’un appui pour la formation des parlementaires sénégalais

L’Assemblée nationale a ouvert ce lundi 4 août un séminaire de renforcement des capacités des députés de la XVe législature, avec l’appui du Système des Nations Unies et du gouvernement du Canada. L’objectif est de doter les élus d’outils pratiques et de compétences techniques pour exercer efficacement leur mandat.



Ce cycle de formation intervient dans un contexte où l’Assemblée nationale s’inscrit dans une dynamique de réforme et de modernisation. « Nous ambitionnons de doter chaque député des outils et compétences nécessaires pour exercer pleinement, et avec efficacité, son mandat », a déclaré le président de l’institution, lors de la cérémonie d’ouverture.



Les travaux portent sur plusieurs thématiques structurantes : droit parlementaire, contrôle budgétaire, évaluation des politiques publiques, diplomatie parlementaire, gouvernance numérique, droits humains, et appropriation du Plan de redressement économique et social récemment présenté par le gouvernement.



« Ce séminaire traduit notre volonté collective de faire de l’Assemblée nationale une institution forte, moderne, responsable et résolument tournée vers les citoyens », a-t-il souligné, saluant au passage l’engagement des partenaires techniques et financiers et celui du gouvernement du Sénégal.