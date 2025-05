Coopération : Le Sénégal et l’ITFC signent un accord de 1 312 milliards de francs CFA pour financer des secteurs stratégiques

Le Sénégal a conclu, en marge des Assemblées annuelles 2025 de la Banque islamique de développement (BID) à Alger, un accord-cadre de financement d’un montant de 2 milliards d’euros, soit environ 1 312 milliards de francs CFA, avec la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC). L’accord a été paraphé par le ministre sénégalais de l’Économie, Abdourahmane Sarr, et le président-directeur général de l’ITFC, Adeeb Yousuf Al-Aama, a appris PressAfrik. Il couvre une période de cinq ans.



Ce partenariat vise à soutenir plusieurs secteurs prioritaires pour le développement économique du Sénégal. Il s’agit notamment « de la santé, de l’agriculture, de l’énergie et du développement du secteur privé. »



À travers cet engagement, le Sénégal entend mobiliser des ressources supplémentaires pour « accélérer la mise en œuvre de projets structurants inscrits dans ses priorités économiques et sociales. » Cette signature s’inscrit également dans la continuité des efforts du gouvernement pour renforcer sa coopération avec les institutions financières internationales, en particulier dans le monde islamique.