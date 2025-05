Dialogue national : Amadou Ba plaide pour "une réforme urgente de la politique budgétaire"

Lors de son intervention au dialogue national ce 28 mai, Amadou Ba, ancien ministre des Finances sous Macky Sall, a insisté sur la nécessité d’une réforme profonde de la politique budgétaire, jugeant cette question "nécessaire et urgente".



"Il en va de notre souveraineté, et je sais, Monsieur le président de la République, que cette question vous tient particulièrement à cœur", a-t-il déclaré, appelant à intégrer les enjeux économiques à l’ordre du jour des discussions.



Amadou Ba a tiré la sonnette d’alarme : "Le Sénégal fait face à une dette croissante et une situation budgétaire préoccupante, aggravée par des vulnérabilités externes." Tout en reconnaissant que les avis peuvent diverger sur les causes, il a exhorté les participants à "se concentrer sur les solutions".



Parmi ses propositions de M. Ba figurent une meilleure coordination autour du Référentiel 2050 pour en optimiser la mise en œuvre, un pacte national pour l’emploi productif, mobilisant tous les acteurs autour des secteurs à fort potentiel.



"Nous pouvons ne pas être d’accord sur le diagnostic, mais nous devons nous unir pour redresser notre économie", a-t-il conclu, soulignant l’importance d’une mobilisation collective pour garantir la stabilité financière du pays.