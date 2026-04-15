Coopération : Le Sénégal va bâtir un complexe diplomatique et culturel à Abidjan

Le Sénégal s'apprête à moderniser son ancrage en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Sénégal à Abidjan, Paul Benoit Barka Sarr, a annoncé dans un entretien à l'APS la construction prochaine d'un complexe diplomatique et consulaire d'envergure. Ce projet phare comprendra une « Maison du Sénégal », destinée à devenir le nouveau centre névralgique du rayonnement culturel et administratif du pays dans la capitale économique ivoirienne.







Cette initiative répond à une volonté du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères de mettre fin aux installations actuelles, jugées inadaptées au standing diplomatique sénégalais. L'objectif est double : offrir des services consulaires modernes aux ressortissants et doter la mission d'un outil de soft power capable de rivaliser avec la vitalité culturelle d'Abidjan.







Au-delà des bureaux administratifs, la « Maison du Sénégal » sera un pôle d'attraction doté d'espaces dédiés aux arts et aux spectacles. Pour l'ambassadeur Sarr, l'approfondissement de la coopération bilatérale passe nécessairement par une présence culturelle forte. Ce nouvel espace permettra d'organiser des expositions, des conférences de presse et des activités de promotion qui manquaient cruellement jusqu'ici faute d'infrastructures.







Le projet suscite déjà un grand espoir au sein de la communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire. Pour les familles établies de longue date, cette structure sera un lieu essentiel de transmission des valeurs et de la culture nationale aux jeunes générations nées à l'étranger. Le démarrage des travaux est désormais suspendu à la validation finale du site d'implantation par les autorités ivoiriennes.

