Sénégal 2050 : le ministère de la Famille lance des concertations nationales pour une nouvelle Stratégie de l’Équité

Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, dirigé par Maïmouna Dièye, a initié un vaste processus de concertations sur l'ensemble du territoire national. Cette démarche participative vise à élaborer la future Stratégie nationale de l’Équité, un pilier central de la vision « Sénégal 2050 » pour réduire durablement les disparités sociales et territoriales.



L'initiative, portée par la Direction générale du développement communautaire et de la promotion de l’équité (DGDCPE), repose sur une volonté de co-construction avec les acteurs locaux. L'objectif est de rompre avec les schémas classiques pour bâtir une politique sociale « avec et pour les territoires », au plus près des besoins réels des populations à la base.



Le constat dressé par les autorités reste en effet préoccupant : malgré des progrès en infrastructures, 37 % de la population sénégalaise vit encore sous le seuil de pauvreté. Dans certaines zones rurales, la précarité frappe plus d'un ménage sur deux. Face à cette situation, la future stratégie place la vulnérabilité au cœur de l'action publique, ciblant prioritairement les familles défavorisées, les femmes, les jeunes, les seniors et les personnes vivant avec un handicap.



Pour Aasiya Gaye, directrice générale de la DGDCPE, l'enjeu majeur réside dans la territorialisation des politiques sociales. De Dakar à Matam, en passant par Kédougou ou Ziguinchor, les réalités socio-économiques diffèrent et imposent des réponses différenciées. À terme, ces concertations doivent permettre d'identifier les priorités locales et de mobiliser l'ensemble des forces vives — collectivités, société civile et secteur privé — pour un développement plus équilibré et inclusif.

