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Match amical contre le Pérou : 25 « Lions » présents à la première séance d’entraînement



Match amical contre le Pérou : 25 « Lions » présents à la première séance d’entraînement
L’équipe nationale de football du Sénégal a entamé, ce lundi à Paris, son rassemblement en perspective du match amical devant l’opposer à celle de Pérou, samedi, à 16h00 GMT, au Stade de France, à Paris.
 
Selon les informations de DSport, 25 joueurs ont participé à la séance d’entraînement du jour, dans une ambiance concentrée.
 
Toutefois, trois cadres de la sélection manquaient à l’appel : Édouard Mendy, Idrissa Gana Gueye et Pape Matar Sarr, absents de la séance.
 
Par ailleurs, le staff technique a choisi de ménager certains joueurs afin de mieux gérer leur charge physique. Habib Diarra, Mory Diaw, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Pathé Ciss et Lamine Camara se sont ainsi limités à un travail spécifique lors de cette première séance.
 
 
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Moussa Ndongo

Lundi 23 Mars 2026 - 22:36


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