Audience au Palais : la restitution de 418 manuscrits de Cheikh Oumar Foutiyou Tall au cœur des échanges

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience le Khalife de la famille de Thierno Mountaga Tall, Thierno Madani Tall.
Selon la Présidence du Sénégal, cette rencontre a porté sur la démarche engagée pour le rapatriement du patrimoine de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, notamment la restitution de plus de 418 manuscrits. La famille Tall a sollicité l’appui de l’État du Sénégal pour accompagner ce processus de préservation et de valorisation de notre héritage religieux et culturel.
Selon la même source, les échanges ont également abordé l’organisation, en 2027, d’une exposition universelle consacrée à la vie et à l’œuvre d’El Hadj Oumar Foutiyou Tall, dans une dynamique de sauvegarde et de rayonnement du patrimoine national.
Selon la Présidence du Sénégal, cette rencontre a porté sur la démarche engagée pour le rapatriement du patrimoine de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, notamment la restitution de plus de 418 manuscrits. La famille Tall a sollicité l’appui de l’État du Sénégal pour accompagner ce processus de préservation et de valorisation de notre héritage religieux et culturel.
Selon la même source, les échanges ont également abordé l’organisation, en 2027, d’une exposition universelle consacrée à la vie et à l’œuvre d’El Hadj Oumar Foutiyou Tall, dans une dynamique de sauvegarde et de rayonnement du patrimoine national.
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