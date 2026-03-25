Coopération bilatérale : le Roi Felipe VI choisit le Sénégal comme porte d’entrée privilégiée en Afrique subsaharienne

Reçu ce matin avec les honneurs au Palais Royal, le président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par le souverain espagnol dans une atmosphère de cordialité manifeste. Dès l'ouverture des allocutions, le Roi Felipe VI a tenu à souligner la profondeur historique des liens unissant les deux nations : « Cette visite officielle renouvelle et renforce une relation bilatérale qui remonte à l'accession du Sénégal à son indépendance et qui, après 65 ans, a gagné en richesse et en profondeur », a déclaré le monarque.



Le souverain a également rappelé l'attachement de la famille royale pour le Sénégal, évoquant les souvenirs de la Reine Letizia et la « proverbiale chaleur qui distingue le pays de la "Teranga" ».



Selon le roi, le « Sénégal est un pays prioritaire » pour la « coopération et pour la politique étrangère » de l’Espagne envers l'Afrique. « Notre relation bilatérale couvre aujourd'hui presque tous les domaines : de la sécurité, la défense et la gestion des flux migratoires aux droits de l'homme, l'eau, l'agriculture, l'assainissement ou encore les échanges scientifiques et académiques », a affirmé Felipe VI, précisant que l'Espagne souhaite faire de l'interdépendance une « source certaine de progrès partagé ».



De son côté, le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de densifier cette coopération. Il a insisté sur la convergence de vues entre les deux nations sur les défis mondiaux. « Ces liens sont fondés sur des valeurs communes d'attachement à la paix, à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à la promotion d'un multilatéralisme tolérant », a affirmé le chef de l'État sénégalais. Le Président Faye a réitéré sa détermination à « donner encore plus de vigueur et de densité à la coopération », citant notamment l'agriculture, l'industrialisation et l'emploi des jeunes comme chantiers prioritaires.