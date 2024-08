Coopération économique : Dakar et Tokyo souhaitent renforcer leur partenariat

"Le Japon et le Sénégal partagent des valeurs et des principes fondamentaux, tels que la démocratie et l’État de droit", tels sont les propos du ministre japonais des affaires étrangères, Kamikawa Yoko, rapportés par le site Internet du ministère japonais des Affaires étrangères, repris par l'agence de presse sénégalaise (APS). Des propos qu'il a tenus à l'occasion d'une réunion ministérielle de la neuvième Conférence ( TICAD) internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique.

Prenant part à cette rencontre la cheffe de la diplomatie sénégalaise, madame Yacine Fall a tenu "à assurer les autorités nippones de l’intention de leurs homologues du Sénégal de renforcer les relations entre les deux pays en privilégiant la coopération économique, l’expansion du secteur privé notamment".



"L'exposition Osaka-Kansai, selon ses officiels a pour thème : "concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain". Selon toujours les mêmes sources, elle sera l’occasion d’‘’inviter les individus à réfléchir à la vie qu’ils veulent mener’’. La neuvième TICAD est prévue en août 2025 à Yokohama au Japon.