Coopération international décentralisée: la Commune de Mboro signe une déclaration d'intention 3 villes d'Italie, de France et de Brésil

Dans le cadre d'une politique de coopération internationale et décentralisée, une déclaration d'intention a été signée entre la commune Sarule (Italie), la commune brésilienne Prefeitura de Botuporã, la commune française de Eschbach et la commune sénégalaise de Mboro. Un projet né de la volonté de prendre en compte "les petites réalités" des communautés locales qui sont souvent laissées en marge dans le processus de mondialisation et de normalisation.



Dans ce contexte précité, qui offre d'importantes opportunités technologiques et de communication, les communautés locales peuvent facilement interagir entre elles, dans une optique d'échange, de croissance et de valorisation des particularités mutuelles.



Le projet de réunir ces quatre communes de trois continents différents dans une coopération multilatérale a été mis en oeuvre par le Conseiller de la municipalité de Sarule, Daniele Soro, qui en a traité les modalités et les relations avec les communes brésiliennes et françaises, et son compère Mario Brandinu, qui a entretenu les relations avec la commune sénégalaise.



A noter que pour ce qui s'agit de la participation de la Commune de Mboro dans ce partenariat, Modou Fall et Mamadou Bachir Mbengue ont offert leurs services en tant que collaborateur et interprète pour discuter avec les autres parties. Le maire Moussa Ndiaye a écrit une note en ce sens pour leur mandater auprès de M. Mario Brandinu.



Les points sur lesquels la commune de Mboro s'engage à coopérer avec ses partenaires italiens, français et brésiliens

La déclaration d'intention est un point de départ important pour les projets et les activités à réaliser sous forme commune, en posant les bases du développement de toute une série de thèmes récurrents et qui sont très actuels, note un communiqué signé par les quatre communes.



Les points essentiels de la déclaration d'intention par laquelle les quatre communes s'engagent à entreprendre des actions de coopération, s'étendent de l'échange de bonnes pratiques, des activités de conception culturelle, agricole et environnementale, de l'inclusion sociale et de l'éducation. Toutes les actions à développer dans l'optique des objectifs de développement durable fixés par l'ONU.



Les administrations des communes concernées s'engagent à coopérer dans les domaines suivants: culture et traditions locales; éducation; égalité femme-homme, tutelle des droits de l'homme et inclusion sociale; apprentissage de la langue locale et nationale; formation et mobilité internationale pour jeunes et adultes, pour les adultes et le travail; sport; tourisme; environnement et changement climatique; agriculture; transition énergétique; innovation, digitalisation et soutien au tissu productif local; échange de bonnes pratiques.



Le document dont PressAfrik détient une copie souligne que "les actions concernant lesdits domaines devront être effectués dans l'optique de la coopération loyale et de l'enrichissement mutuel, sous réserve de la future disponibilité des ressources dédiées à cet égard et/ou avec la participation à des programmes nationaux européens ou internationaux cohérents avec lesdits domaines et finalités de projet"