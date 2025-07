Coopération militaire: une 3e emprise de l’armée française officiellement remise aux autorités sénégalaises

Le partenariat militaire entre la France et le Sénégal entre dans sa dernière ligne droite. Ce mardi, la France a officiellement remis à l’État sénégalais la station d’émission interarmées de Rufisque, une infrastructure stratégique en service depuis 1960 pour les communications militaires sur la façade atlantique sud.



Cette décision s’inscrit dans la mise en œuvre progressive du retrait des dernières emprises françaises du territoire sénégalais, annoncée plus tôt cette année.



"Comme annoncé par le communiqué conjoint du ministère sénégalais de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères et du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères du 12 février 2025, la commission conjointe franco-sénégalaise, réunie à nouveau le 16 mai 2025, a examiné le calendrier et les modalités de remise à disposition du Sénégal des dernières emprises utilisées par les Éléments français au Sénégal."



Cette commission, composée de représentants des deux pays, a également poursuivi le travail de refonte du partenariat bilatéral de défense et de sécurité, inscrit dans le cadre du traité du 18 avril 2012.



"Conformément à la décision de la commission conjointe du 16 mai 2025, dans le respect de la procédure établie dans le traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal du 18 avril 2012, la partie française a remis à la disposition de la partie sénégalaise, ce mardi 1er juillet 2025, la station d’émission interarmées située à Rufisque, en charge des communications sur la façade atlantique sud depuis 1960."



La restitution de cette infrastructure fait suite à celles des sites Maréchal et Saint-Exupéry, rendus au Sénégal le 7 mars 2025, et du quartier Contre-Amiral Protet, situé sur le port de Dakar, restitué le 15 mai 2025.



Pour mémoire, les emprises Maréchal et Saint-Exupéry situées à proximité du parc de Hann ont déjà été restituées le 7 mars 2025, et le quartier 'Contre-Amiral Protet' situé sur le port de Dakar a été restitué le 15 mai 2025. Les dernières emprises seront restituées d’ici fin juillet 2025, selon le calendrier communément agréé.



Ce retrait, bien que symbolique, marque un tournant dans la relation militaire entre la France et son ancien territoire d’Afrique de l’Ouest, désormais davantage orientée vers une coopération renouvelée, fondée sur la souveraineté nationale et un partenariat équilibré.