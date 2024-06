Copa America 2024 : Messi, Vinicius et première pour le Canada, tout savoir sur la compétition

Pendant que les nations européennes s’affrontent en Allemagne pour la 17e édition de l’Euro, la Copa America propose son épisode 48 aux États-Unis du 20 juin au 14 juillet. L’Argentine et le Brésil sont évidemment les grands favoris.





La Copa America est une compétition organisée par la Conmebol, la confédération d’Amérique du Sud, qui ne regroupe que dix nations (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela).



L’Argentine favorite, évidemment

Depuis 1993, la Conmebol invite régulièrement des nations d’autres confédérations, à commencer par sa voisine, la Concacaf, la confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Par le passé, elle a aussi invité des nations comme le Japon ou le Qatar en 2019.



Pour cette 48e édition, la Conmebol propose un plateau élargi à 16 nations. En plus des dix nations sud-américaines, six nations de la Concacaf ont ainsi été retenues à l’issue de la Ligue des nations 2023-2024 : les États-Unis (1er), le Mexique (2e), la Jamaïque (3e), le Panama (4e), ainsi que les deux vainqueurs des barrages opposant les quarts de finalistes malheureux, le Costa Rica et le Canada, qui vient d’accrocher la France (0-0) en match amical et qui participe pour la première fois de son histoire à la Copa America.



La compétition se déroulera en deux phases avec une première qui aura lieu sous la forme de matchs de poules (4 groupes de 4 équipes) puis une phase à élimination directe à partir des quarts de finale (ouverte aux deux premiers de chaque groupe).



Les 32 matchs de la compétition se joueront sur les quatorze stades retenus (Arlington, Atlanta, Austin, Charlotte, East Rutherford, Glendale, Houston, Inglewood, Kansas City au Kansas, Kansas City dans le Missouri, Miami Gardens, Orlando, Paradise et Santa Clara). La finale se déroule le 20 juin à Miami Gardens.



Parmi les favoris, il y a d’abord l’Argentine, tenant du titre après un 15e sacre il y a trois ans contre le Brésil au stade Maracana. Avec Lionel Messi, les champions du monde en titre et numéro 1 mondial, sont crédibles à se succéder à eux-mêmes. L’octuple Ballon d’or ne voudra pas rien au monde rater une finale qui se jouera au Hard Rock Stadium, dans la ville de son club, l’Inter Miami.



Constellation de stars

Comme toujours, son principal rival, le Brésil, qui malgré l’absence de Neymar qui se rétablit de sa rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche survenu à la mi-octobre 2023, aura fière allure. Emmenée par sa kyrielle de stars (Vinicius, Marquinhos, Rodrygo), la Seleção voudra effacer le souvenir de 2021 et décrocher une 10e couronne continentale.



Les stars argentines et brésiliennes ne seront les seules présentes aux États-Unis. La Colombie pourra compter sur Luis Diaz, le joueur de Liverpool. Le Chili aura Alexis Sanchez, l’attaquant de l’Inter Milan ou encore le milieu de terrain du Real Madrid Federico Valverde pour l’Uruguay, qui détient le record de Copa America remportées avec l’Argentine (15 titres).

Dans le groupe A, l’Argentine (n° 1 mondial) affrontera d’abord le Canada (n° 49) lors du match d’ouverture le 20 juin tandis que le Pérou (n° 32) et le Chili (n° 42) en découdront. Dans le groupe B, le Mexique (n° 14) semble favori face à l’Équateur (n° 31), le Venezuela (n° 54) et la Jamaïque (n° 55).



L’Uruguay (n° 15) parait au-dessus du lot du groupe C qui comprend le pays hôte, les États-Unis (n° 11), le Panama (n° 45) et la Bolivie (n° 85). Enfin, dans le groupe D, le Brésil (n° 5) devra se méfier de la Colombie (n° 12), du Costa Rica (n° 52) et du Paraguay (n° 56).



Durant la Copa America, la Conmebol testera le carton rose, réservé pour les remplacements des joueurs ayant reçu des coups à la tête. Un remplacement qui s’ajoute aux cinq déjà autorisés, s’il y a suspicion de commotion cérébrale ou de traumatisme crânien.