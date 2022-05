Corée du Nord: 21 nouveaux morts en pleine épidémie de Covid-19

La Corée du Nord, qui a été l'un des premiers pays au monde à fermer ses frontières en janvier 2020 après l'apparition du virus dans la Chine voisine, s'est longtemps vantée de pouvoir tenir le virus à distance. Mais jeudi, le dirigeant Kim Jong-un a annoncé des centaines de milliers de cas de « fièvre suspecte », dont 18 000 nouveaux en vingt-quatre heures. Elle n'avait jusqu'alors signalé aucun cas confirmé de Covid-19 à l'OMS.



« Le nombre de personnes présentant de la fièvre entre fin avril et le 13 mai est supérieur à 524 440 », affirme KCNA, l'agence de presse d'État. Pour la seule journée de vendredi, « plus de 174 440 personnes ont présenté la fièvre, au moins 81 430 sont totalement rétablies et 21 sont décédées », portant le nombre total de morts à 27.



Elle ne précise pas si ces nouveaux cas et ces décès ont tous été testés positifs au Covid-19, mais les experts assure que le pays n'a pas la capacité de tester massivement sa population.



« Il n'est pas exagéré de considérer que ces cas de "fièvre" sont tous des cas de coronavirus, étant donné le manque de capacité de dépistage », estime Cheong Seong-chang, spécialiste de la Corée du Nord à l'Institut Sejong. « Le nombre réel de cas de Covid pourrait être plus élevé que les chiffres faisant état des personnes fiévreuses en raison de nombreux cas asymptomatiques », selon lui.



« Un peuple à la merci de n’importe quel virus »

Depuis le 12 mai, le régime nord-coréen a décrété un dispositif de « prévention d'urgence maximale des épidémies », impliquant des mesures strictes de confinement, après la découverte du sous-variant BA.2 d'Omicron sur son territoire.



Le pays, qui explique que le virus s'est répandu dans le pays, déclare que des dizaines de milliers de personnes sont « isolées et soignées ». Mais la sécheresse qui pèse sur le pays complique sa situation économique, selon Juliette Morillot, spécialiste de la Corée et auteure de La Corée du Sud en 100 questions.



« La Corée du Nord se trouve totalement bloquée, asséchée économiquement, avec un peuple qui est à la merci de n’importe quel virus, parce que s’il n’y a pas beaucoup de personnes âgées en Corée du Nord vulnérables, tout le reste de la population est plutôt malnutri », explique-t-elle au micro de Cléa Broadhurst du service international.