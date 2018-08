Corée du Nord : la Chine dénonce les accusations «irresponsables» de Trump envers Pékin

La Chine a dénoncé, samedi 25 août, les propos « irresponsables » de Donald Trump, qui a justifié l’annulation du voyage à Pyongyang de son secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, par le manque de coopération de Pékin dans le processus de dénucléarisation en Corée du Nord.



«Les déclarations américaines sont contraires à la réalité et irresponsables. Nous en sommes profondément préoccupés et avons protesté solennellement auprès des Etats-Unis », a annoncé dans un communiqué Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.



Vendredi, dans une salve de Tweet, le président des Etats-Unis a, en partie, imputé l’absence de progrès sur la dénucléarisation nord-coréenne à Pékin, sur fond de bras de fer commercial. « En raison de notre position beaucoup plus dure sur le commerce à l’égard de la Chine, je pense qu’elle n’aide plus comme avant dans le processus de dénucléarisation [malgré l’existence de sanctions de l’ONU] », a-t-il déploré, alors que la pression chinoise avait été jugée cruciale pour pousser Pyongyang à la table des négociations.



De ce fait, Donald Trump a donc demandé à Mike Pompeo, qui avait annoncé jeudi 23 août qu’il se rendrait pour la quatrième fois à Pyongyang la semaine suivante, « de ne pas aller en Corée du Nord à ce stade».



«J’ai le sentiment que nous ne faisons pas suffisamment de progrès en matière de dénucléarisation de la péninsule coréenne », a-t-il encore justifié. Selon Donald Trump, le chef de la diplomatie américaine pourra cependant reprogrammer son voyage « dans un avenir proche, probablement une fois que nous aurons trouvé une solution à nos relations commerciales avec la Chine ».



Pékin et Washington tentent actuellement de renouer le dialogue sur leur conflit commercial. Mais ils viennent de s’imposer mutuellement des droits de douane sur des milliards de dollars de marchandises.