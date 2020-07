Corniche: Aby Ndour condamnée à un mois de prison avec sursis et à payer 2 millions

Alors qu’elle est sous le coup de deux procédures pendantes devant les tribunaux, la sœur de Youssou Ndour sait, désormais, qu’il va lui être très difficile d’exploiter son lieu de commerce sur la Corniche. Poursuivie par l’architecte Pierre Goudiaby Atépa, qui a enclenché deux procédures à son encontre, une pour occupation illégale d’un espace public, le second pour diffamation suite à une vidéo où elle l’accuse de choses pas du tout catholiques, Aby Ndour était aussi poursuivie par ce même Pierre Goudiaby Atépa, soutenant cette fois-ci des sculpteurs sur pierre de la Corniche. Lesquels reprochent à la chanteuse d’avoir fait déplacer leurs objets du site qu’ils occupaient. « C’est dans la nuit du 27 février qu’elle avait fait venir des engins et elle a transféré nos objets sans autorisation. Cela a causé la destruction de certaines de nos œuvres. Et c’est pour ce saccage qu’on avait saisi le tribunal correctionnel de Dakar pour dommage à la propriété immobilière d’autrui» ont annoncé les artisans très satisfaits de la décision rendue hier mardi.



Cette plainte, déposée le 24 mars dernier, avait fait l’objet d’un jugement il y a quelques temps. C’est à cause de la pandémie de Covid-19, qui a perturbé le fonctionnement des juridictions, que le verdict avait tardé à être rendu. Rendant son délibéré hier, le Tribunal Correctionnel de Dakar a condamné Aby Ndour à une peine d’un mois de prison avec sursis. Et au paiement de dommages et intérêts de deux millions de F CFA. Pour rappel, c’est dans l’attente de ce verdict que Aby Ndour avait, aussi, appris l’existence d’une procédure similaire devant le même tribunal de Dakar. Et cette fois-ci, c’est Pierre Goudiaby Atépa, l’Ageroute et la Perle qui sont les initiateurs de la procédure tentant à l’expulser de sa « place à jus ».



Cette affaire dans laquelle les parties civiles sont Pierre Goudiaby Atépa, Ageroute et l’association la Perle devait être appelée au tribunal le 6 juillet, donc 4 jours après la fameuse vidéo d’Aby Ndour. Mais, pour dépayser le dossier, le tribunal qui devait juger cette affaire d’expulsion conformément à l’arrêté préfectoral qui interdit toute construction sur ce lieu stratégique, l’a renvoyé au 20 juillet prochain



Le Témoin