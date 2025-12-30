Mboro : plusieurs quartiers privés d’eau à cause de la panne de l’un des forages

Plusieurs quartiers de la commune de Mboro (nord-ouest) dont Ngaye-Ngaye 1, Ngaye-Ngaye 2, Samba Laobé Ndiaye et Médina Gounass, sont privés d’eau depuis le 28 décembre 2025, à cause de la panne du forage F1.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), cette panne survient seulement deux semaines après la réparation de précédentes «défaillances techniques» de forages qui avaient déjà causé des pénuries d’eau dans la zone.



Selon le gestionnaire des deux forages de la commune, El Hadji Malick Guèye, des techniciens venant de la région de Louga (nord-ouest) ont été dépêchés sur place pour tenter "une réparation rapide".



De son côté, le maire de la commune de Mboro, Abdallah Tall a révélé à l’APS qu’il a envoyé une correspondance au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Guèye, en vue de la construction d’un troisième forage à Mboro, évoquant «la seule solution durable » aux pénuries d’eau.