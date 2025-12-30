Affaire de «vol» de chèvres à Diass : les deux chauffeurs fixés sur leur sort ce mardi

Les chauffeurs B. Faye et Ch.T. Guèye, détenus depuis début décembre à la Maison d’arrêt de Mbour (ouest) pour un vol présumé de chèvres, seront fixés sur leur sort ce mardi 30 décembre 2025, selon les informations du journal L’Observateur, dans l'édition du jour.



A l'origine de cette affaire, B. Faye et Ch.T. Guèye s’étaient rendus à Diass (40 km au sud-est de Dakar) en voiture. D’après les accusations, ils auraient dérobé deux (02) chèvres dans le troupeau du berger A. Sow, avant de les charger dans leur véhicule. Aperçus par des villageois, leur fuite a pris fin lorsque leur voiture a heurté une grosse pierre, permettant aux habitants de les rattraper. Pris en flagrant délit, ils ont été confiés à la gendarmerie de Diass.



Présenté à la barre le 23 décembre 2025, Ch.T. Guèye, qui aurait reconnu les faits lors de l’enquête préliminaire, a changé de discours, déclarant n’avoir commis aucun vol. Il a justifié leur présence sur les lieux par le dépôt d’une dame à une cérémonie familiale. Son coaccusé, B. Faye, pour sa part, a reconnu le vol d’une chèvre. Il a aussi affirmé que c’est Ch.T. Guèye qui l’aurait invité à se rendre sur les lieux.



Cependant, le berger A. Sow a maintenu l’accusation de vol de 60 chèvres. Il a soutenu que c’est un vol répété car d’après lui, « ce n’est pas la première fois qu’il voit B. Faye et Ch.T. Guèye voler son bétail ». D’après lui, le mode opératoire d es accusés consisterait à mélanger du maïs et des comprimés pour neutraliser les animaux.



La victime présumée réclame 03 millions de FCFA de dommages et intérêts. Après les débats, la présidente du tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict sera rendu ce mardi.