Gestion des ressources extractives : Gueum Sa Bopp porte plainte contre Sonko et deux hauts responsables

Le mouvement "Gueum Sa Bopp Les Jambaars", présidé par Bougane Guèye, a annoncé le dépôt d'une plainte ce mardi 30 décembre 2025 à 11 heures devant le Pool judiciaire financier (PJF). Cette action vise le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Énergie Birame Soulèye Diop et le Directeur général de PETROSEN, Talla Guèye.



S'appuyant sur les données du rapport de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) 2024, le mouvement dénonce des manquements «graves, précis et officiellement validés».



La plainte, selon «L’Observateur» qui a reçu la note, repose sur "plusieurs anomalies relevées" dans la gestion des revenus extractifs pour l'année 2024. Il estime que le rapprochement des revenus n'a couvert que 91,89 % des flux, laissant un écart inexpliqué de 2,48 milliards FCFA. Le mouvement souligne que 7 % des paiements déclarés proviennent de formulaires non certifiés, contrevenant aux normes de fiabilité en vigueur.



Selon Gueum Sa Bopp, des recettes issues de la production de 2024 n'apparaîtraient qu'en 2025, tandis que certains paiements de 2024 auraient été comptabilisés sur l'exercice 2023.

La note pointe des irrégularités spécifiques concernant le pétrole. A en croire le mouvement de Bougane Gueye, le rapport ITIE n'aurait retracé aucune déclaration relative à la part de production revenant à l'État pour cette année, alors que la production a débuté en juin 2024. Il dit par ailleurs, avoir noter des incohérences entre les volumes de « Profit Oil » déclarés par PETROSEN et ceux fournis par l'opérateur Woodside Energy.



Il dénonce, en outre, un cadastre minier incomplet et un manque de transparence sur les bénéficiaires effectifs des contrats, ce qui affaiblirait la lutte contre les conflits d'intérêts.



Pour Gueum Sa Bopp, cette démarche judiciaire n'est pas un « acharnement politique », mais l'exercice d'un droit citoyen fondé sur un document public endossé par l'État sénégalais, affirmant que «la transparence ne se proclame pas, elle se démontre».