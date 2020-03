Coronavirus: Abiy Ahmed appelle le G20 à soutenir les pays africains

Un sommet « virtuel » du G20 devrait se tenir jeudi pour évoquer une réponse internationale à la crise du Covid-19. En prévision de ce rendez-vous international, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en liaison avec d'autres pays africains, a fait ce mardi une proposition en trois points pour aider le continent.



Première de ces propositions : recueillir 150 milliards de dollars pour soutenir les réserves de devises étrangères, mais aussi les entreprises en difficulté, et assurer les paiements les plus urgents. Ensuite, un soutien logistique et financier massif aux systèmes de santé en Afrique, en liaison avec l'OMS. Enfin, un plan de restructuration et d'effacement d'une partie des dettes publiques africaines.