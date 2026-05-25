Kolda : les premières pluies de l’hivernage enregistrées ce 25 mai

La région de Kolda a enregistré sa première pluie de la saison dans la nuit de ce lundi 25 mai 2026. Selon le chef de la station météorologique de Kolda, Abdoul Aziz Pouye, les premières précipitations sont survenues aux environs de 4h25, à partir de nuages en provenance de la Guinée-Bissau.



Cette pluie intermittente, qui s’est poursuivie jusqu’aux environs de 7 heures du matin, a arrosé plusieurs localités de la région avec des quantités variables selon les zones.



Dans le département de Kolda, la capitale régionale a enregistré la plus forte quantité avec 12,2 mm de pluie, tandis que la commune de Dioulacolon a reçu 7,0 mm.



Dans le département de Médina Yoro Foula, les postes pluviométriques de Fafacourou et Badion ont chacun enregistré 2,0 mm. La localité de Bignarabé ferme la marche avec 1,0 mm de pluie.



Ces premières précipitations marquent le démarrage progressif de l’hivernage dans le sud du Sénégal, une période très attendue par les agriculteurs qui se préparent aux prochaines activités champêtres.