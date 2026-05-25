Démission de Malick Ndiaye : le suppléant de Sonko salue «la loyauté et l’humanisme» d’un «homme d’exception»

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a annoncé sa démission dans un contexte de forte incertitude politique, moins de 48 heures après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce départ pourrait ouvrir la voie à l’arrivée du leader du Pastef à la tête du Parlement.
Alors que Sonko avait suspendu son mandat au profit de Ismaila Wone, son suppléant, ce dernier a rendu hommage à l’ancien Président de l’Assemblée nationale. «Je tiens à rendre un hommage appuyé à Malick Ndiaye, un homme dont la loyauté, l’humanisme et l’humilité imposent naturellement le respect. Durant ces deux années de législature, j’ai découvert en vous un dirigeant d’exception, à la fois discret dans l’attitude mais redoutablement efficace dans l’action», a-t-il écrit sur sa page Facebook, ce lundi matin.
En poursuivant, il a estimé qu’à travers les «réformes courageuses et ambitieuses» engagées sous la présidence du démissionnaire, l’Assemblée nationale a été «profondément transformée» au profit d’une Institution désormais «tournée vers l’efficacité, la transparence, la modernisation et le respect des principes démocratiques».
Pour Ismaila Wone, El Malick Ndiaye a «démontré qu’il est possible de diriger avec fermeté sans jamais renoncer à l’écoute, d’exercer l’autorité tout en restant profondément humain. Derrière votre modestie se révèle une grande capacité de management, une vision claire et un sens élevé des responsabilités».
Alors que Sonko avait suspendu son mandat au profit de Ismaila Wone, son suppléant, ce dernier a rendu hommage à l’ancien Président de l’Assemblée nationale. «Je tiens à rendre un hommage appuyé à Malick Ndiaye, un homme dont la loyauté, l’humanisme et l’humilité imposent naturellement le respect. Durant ces deux années de législature, j’ai découvert en vous un dirigeant d’exception, à la fois discret dans l’attitude mais redoutablement efficace dans l’action», a-t-il écrit sur sa page Facebook, ce lundi matin.
En poursuivant, il a estimé qu’à travers les «réformes courageuses et ambitieuses» engagées sous la présidence du démissionnaire, l’Assemblée nationale a été «profondément transformée» au profit d’une Institution désormais «tournée vers l’efficacité, la transparence, la modernisation et le respect des principes démocratiques».
Pour Ismaila Wone, El Malick Ndiaye a «démontré qu’il est possible de diriger avec fermeté sans jamais renoncer à l’écoute, d’exercer l’autorité tout en restant profondément humain. Derrière votre modestie se révèle une grande capacité de management, une vision claire et un sens élevé des responsabilités».
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