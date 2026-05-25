Démission de Malick Ndiaye : le suppléant de Sonko salue «la loyauté et l’humanisme» d’un «homme d’exception»

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a annoncé sa démission dans un contexte de forte incertitude politique, moins de 48 heures après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce départ pourrait ouvrir la voie à l’arrivée du leader du Pastef à la tête du Parlement.



Alors que Sonko avait suspendu son mandat au profit de Ismaila Wone, son suppléant, ce dernier a rendu hommage à l’ancien Président de l’Assemblée nationale. «Je tiens à rendre un hommage appuyé à Malick Ndiaye, un homme dont la loyauté, l’humanisme et l’humilité imposent naturellement le respect. Durant ces deux années de législature, j’ai découvert en vous un dirigeant d’exception, à la fois discret dans l’attitude mais redoutablement efficace dans l’action», a-t-il écrit sur sa page Facebook, ce lundi matin.



En poursuivant, il a estimé qu’à travers les «réformes courageuses et ambitieuses» engagées sous la présidence du démissionnaire, l’Assemblée nationale a été «profondément transformée» au profit d’une Institution désormais «tournée vers l’efficacité, la transparence, la modernisation et le respect des principes démocratiques».



Pour Ismaila Wone, El Malick Ndiaye a «démontré qu’il est possible de diriger avec fermeté sans jamais renoncer à l’écoute, d’exercer l’autorité tout en restant profondément humain. Derrière votre modestie se révèle une grande capacité de management, une vision claire et un sens élevé des responsabilités».