Ligue des champions CAF: le Mamelodi Sundowns remporte la compétition face à l’AS FAR Rabat

Victorieux (1-0) à Pretoria lors du match aller, les Sud-africains du Mamelodi Sundowns ont décroché un nul (1-1) ce dimanche 24 mai au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat face à l’AS FAR lors de la rencontre retour.
Les Mamelodi Sundowns soulèvent ainsi leur deuxième titre en Champions League, après celui de 2016.
Les Mamelodi Sundowns soulèvent ainsi leur deuxième titre en Champions League, après celui de 2016.
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