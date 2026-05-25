Ligue des champions CAF: le Mamelodi Sundowns remporte la compétition face à l’AS FAR Rabat

Victorieux (1-0) à Pretoria lors du match aller, les Sud-africains du Mamelodi Sundowns ont décroché un nul (1-1) ce dimanche 24 mai au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat face à l’AS FAR lors de la rencontre retour.



Les Mamelodi Sundowns soulèvent ainsi leur deuxième titre en Champions League, après celui de 2016.