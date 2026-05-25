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Ligue des champions CAF: le Mamelodi Sundowns remporte la compétition face à l’AS FAR Rabat



Ligue des champions CAF: le Mamelodi Sundowns remporte la compétition face à l’AS FAR Rabat
Victorieux (1-0) à Pretoria lors du match aller, les Sud-africains du Mamelodi Sundowns ont décroché un nul (1-1) ce dimanche 24 mai au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat face à l’AS FAR lors de la rencontre retour. 

 Les Mamelodi Sundowns soulèvent ainsi leur deuxième titre en Champions League, après celui de 2016. 
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Moussa Ndongo

Lundi 25 Mai 2026 - 01:12


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