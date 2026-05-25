Lundi de pentecôte : le message de Diomaye Faye à la communauté chrétienne

Pour la Pentecôte, le président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message à la communauté chrétienne du Sénégal, saluant particulièrement les fidèles rassemblés à Popenguine pour le pèlerinage. Ci-dessous l’intégralité de son message :



«En ce lundi de Pentecôte, ma pensée va à toute la communauté chrétienne du Sénégal, et plus particulièrement aux pèlerins rassemblés à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, pour la 138e édition de la marche mariale.

Aux marcheurs qui ont gravi la falaise, aux fidèles recueillis dans leurs paroisses, à toutes les familles qui célèbrent, j'adresse mes vœux les plus chaleureux», a écrit le Président, sur ses réseaux sociaux.