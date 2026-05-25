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Lundi de pentecôte : le message de Diomaye Faye à la communauté chrétienne



Lundi de pentecôte : le message de Diomaye Faye à la communauté chrétienne
Pour la Pentecôte, le président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message à la communauté chrétienne du Sénégal, saluant particulièrement les fidèles rassemblés à Popenguine pour le pèlerinage. Ci-dessous l’intégralité de son message :

«En ce lundi de Pentecôte, ma pensée va à toute la communauté chrétienne du Sénégal, et plus particulièrement aux pèlerins rassemblés à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, pour la 138e édition de la marche mariale.
Aux marcheurs qui ont gravi la falaise, aux fidèles recueillis dans leurs paroisses, à toutes les familles qui célèbrent, j'adresse mes vœux les plus chaleureux», a écrit le Président, sur ses réseaux sociaux.
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Charles KOSSONOU

Lundi 25 Mai 2026 - 12:24


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