Nigeria: le président sortant Bola Ahmed Tinubu officiellement investi pour briguer sa succession



Le Congrès des progressistes (APC), le parti du président nigérian sortant, a officiellement désigné ce dernier pour porter ses couleurs lors de la présidentielle qui aura lieu le 16 janvier prochain au Nigeria. Bola Ahmed Tinubu, qui ne cachait pas son intention de briguer un second mandat, est considéré à ce jour comme le grand favori du scrutin.



À la suite des primaires organisées au sein de son parti, le président nigérian sortant, Bola Ahmed Tinubu, a, dimanche 24 mai, été officiellement intronisé candidat du Congrès des progressistes (APC) pour l’élection présidentielle de janvier 2027 dont il est considéré comme le grand favori grâce au soutien qu'il a reçu de 31 des 36 gouverneurs que compte le pays, mais aussi du fait qu'il a actuellement face à lui une opposition divisée.



Lors d'une cérémonie organisée à Abuja, coiffé de son immuable fila - un chapeau traditionnel yoruba - celui-ci a reçu le drapeau de sa formation ainsi que son certificat de reconduction pour concourir à un nouveau mandat de quatre ans. « Je reviens aujourd'hui en tant que président sortant, touché par votre soutien inaltérable, encouragé par votre confiance sans faille, et imprégné d'une passion renouvelée pour les défis à venir », a-t-il notamment déclaré à cette occasion.



Plus de 10 millions de voix



Sur les quelque 11 millions de votants, Bola Ahmed Tinubu a obtenu plus de 10 millions de voix, contre seulement un peu plus de 16 000 à son seul et unique concurrent, un homme d'affaires relativement peu connu, Stanley Osifo. Au-delà des militants de l’APC, les réformes économiques qu'il a menées et une croissance annoncée à plus de 4% en 2026 ont convaincu certains Nigérians comme Furo Heart, un architecte d’intérieur. « Je sens qu'avec lui, d’une manière ou d’une autre, on va y arriver. Pour l’instant je vais simplement suivre "le père" : il a déjà été aux affaires, il sait comment s'y prendre. Nous n’avons donc pas besoin d’un débutant », affirme celle-ci.



Reste qu'en janvier prochain dans les urnes, le président sortant devra aussi assumer un bilan moins reluisant, à commencer par une inflation à plus de 15% depuis le début de l'année 2026 qui plombe la qualité de vie des Nigérians, mais aussi une situation sécuritaire qui ne cesse de s'aggraver. En cause notamment : la recrudescence des attaques de bandes criminelles et de groupes jihadistes dans le nord du pays.



La liste complète des candidats à la présidentielle du 16 janvier 2027 est attendu le 31 mai au Nigeria.