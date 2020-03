Coronavirus, Australie : deux joueurs retrouvés ivres dans une voiturette de golf

Quelques heures après que la Fédération australienne de football (FFA) a annoncé qu’elle reportait les phases finales de la saison de Hyundai A-League 2019/20, en réponse à la pandémie de COVID-19, deux joueurs de Wellington Phoenix, qui évolue dans le championnat australien, ont été surpris en pleine virée nocturne dans les rues de Sydney, alors même que l’équipe avait été placée en confinement pour 14 jours. L’international néo-zélandais Tim Payne (17 sélections) et son coéquipier Oliver Sail ont été arrêtés par la police de la Nouvelle-Galles du Sud alors qu’ils se promenaient à bord d’une voiturette de golf sur Oxford Falls Road à 1 h 20 du matin mardi, rapporte le site d’informations Stuff.



En état d’ébriété, Payne a été conduit au poste de police de Mona Vale où il a reçu sa convocation au tribunal. Il risque une suspension de permis de six mois et une amende pouvant aller jusqu’à 1200 euros. Les deux joueurs pourraient également se voir infliger une lourde amende et peut-être même une suspension de la part de la Fédération australienne de football, qui a vivement réagi à cet épisode et promis des sanctions. L’équipe de Wellington Phoenix est finalement rentrée chez elle mardi après-midi, quelques heures après l’annonce de la suspension de la A-League.