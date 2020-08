Coronavirus : L’Oms reconnaît ses fausses prévisions

En réponse à une question d’un journaliste sur les « prévisions alarmistes » de l’Oms qui avait annoncé une hécatombe en Afrique suite aux premiers cas de Covid, la branche africaine de l’organisation note que ses scénarios étaient fondés sur différents cas de figure, notamment les transmissions de cas communautaires.



« Les pays africains ont pris très tôt les mesures de confinement et cela a réduit les cas de contamination », s’est défendu le docteur Michel Yao, responsable des opérations d’urgence pour le bureau régional de l’Oms en Afrique. « Mais ces prévisions pouvaient être réelles si des mesures n'étaient pas prises », a-t-il ajouté, considérant cet appel comme « un signal d’alarme ».



« On se félicite que ce cas de figure s’est révélé faux », a insisté le Dr Yao, plaidant toutefois pour le maintien et un renforcement des mesures de protection, notamment le port du masque et la distanciation physique, dans ses propos rapportés par Libération.