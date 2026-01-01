Suisse: des «dizaines de personnes» présumées mortes dans l'incendie d'un bar de Crans-Montana

Ce jeudi 1er janvier 2026, vers 1h30 locales (00h30 TU), « un incendie d'origine indéterminée s'est produit dans le bar Le Constellation à Crans-Montana », fréquenté par de nombreux touristes, explique dans un communiqué la police du canton du Valais, dans le sud-ouest de la Suisse. « Plusieurs personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées. Un important dispositif » de secours est déployé sur place, poursuit la police qui parle d'un « événement grave ».



« Lourd bilan »

« D'importantes forces de police, de pompiers et de secours se sont immédiatement rendues sur place pour porter secours aux nombreuses victimes », précisent les forces de l'ordre, qui ajoutent que l'opération « est toujours en cours ». Aucun bilan officiel n'est disponible dans l'immédiat mais plusieurs médias suisses font état d'un bilan potentiellement très lourd. Le quotidien Blick, citant un médecin sur place, indique que les morts pourraient se compter par « dizaines ». Le quotidien régional Le Nouvelliste rapporte que ses sources décrivent « un lourd bilan », avec « environ 40 morts et 100 blessés ».



Des images diffusées par des médias suisses ont montré un bâtiment en flammes et des gens courant et criant dans le noir. La police helvétique indique que les causes de l'incendie ne sont pas connues dans l'immédiat, mais des médias avancent que le feu pourrait avoir été déclenché par des engins pyrotechniques utilisés durant un concert. En milieu de matinée, un photographe de l'AFP a vu de nombreuses ambulances sur la route menant à la station de ski.



Multiples rotations d'hélicoptères

Selon le journal suisse 24 Heures cité par l'AFP, « des hélicoptères poursuivent leurs rotations près de sept heures après le début du drame ». L'accès au bar est bouclé, et vers 8h, ce matin, « la police scientifique était déjà à l'oeuvre à l'intérieur de l'établissement », situé en rez-de-chaussée et en sous-sol, selon le journal. Les gens à la recherche de proches sont dirigés vers un centre des congrès où un dispositif a été mis en place. Mon fils « est introuvable », s'exclame une mère en larmes, citée par 24 Heures, « personne ne sait où il est ».



Un habitant de Crans-Montana a également raconté à 24 Heures qu'avec « les feux d'artifices, on n'a d'abord pas compris de quoi il s'agissait. Et puis on a vu la fumée ». Une autre habitante, vivant à quelques dizaines de mètres du Constellation, indique avoir été prévenue du drame alors qu'elle réveillonnait chez elle avec des amis. « Je suis descendue dans la rue » qui était « déjà fermée par la police. On entendait les sirènes des gyrophares au loin. Autour de moi, des gens stupéfaits, inquiets, silencieux ».