Habitats et cadre de vie urbain : l'État injecte 20 milliards FCFA pour accélérer l'accès au logement

Dans son adresse à la Nation, le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de transformer le visage des villes sénégalaises. Avec une enveloppe de 20 milliards de FCFA, le gouvernement s'engage dans une double mission de loger les Sénégalais et moderniser le cadre de vie urbain.



Le secteur de l’immobilier et de l’urbanisme s'apprête à connaître une impulsion majeure en 2026. Pour répondre à la forte demande sociale et à la précarité de certains quartiers, l'exécutif a décidé de mobiliser des moyens financiers conséquents autour de deux programmes phares.



Le projet emblématique des 30 000 logements reçoit un soutien financier de 20 milliards de FCFA. Cette dotation vise à lever les goulots d'étranglement financiers et techniques pour permettre aux ménages, notamment les plus modestes, d'accéder à la propriété. L’objectif est de réduire le déficit en logements tout en stimulant le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), grand pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse.



Parallèlement à la construction de nouveaux logements, une partie de ces fonds sera allouée au programme de rénovation urbaine. Ce volet vise à réhabiliter les quartiers anciens, à améliorer les infrastructures de proximité et à offrir un environnement plus sain et mieux structuré aux populations urbaines.



Pour le Chef de l'État, ces choix ne sont pas de simples lignes budgétaires, mais l'expression d'une conviction profonde, celle d'un « Sénégal capable de se transformer par ses propres moyens ».



« Le Sénégal dispose des ressources, de l’intelligence collective et de la capacité de travail nécessaires pour bâtir son avenir par ses propres efforts », a martelé le Président, plaçant la jeunesse comme moteur et le peuple comme force principale de ce projet de transformation nationale.