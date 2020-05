Coronavirus: La Loi et la Foi ne sont pas antinomiques, déclare Moustapha Niasse

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse a réagi sur la situation de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Il estime que la loi et la foi ne sont pas antinomiques, appelant les Sénégalais à ne pas baisser les bras.



« Les réajustements annoncés par le Président Macky Sall, lors de son message à la Nation du lundi 11 mai 2020, participent d’une approche empreinte de sagesse, de réalisme et de pragmatisme, pour tenir compte des contraintes et des besoins vitaux de larges segments de la population sénégalaise », selon Niasse.



Il a ajouté que « cet assouplissement n’exclut ni la responsabilité individuelle, ni la responsabilité collective, qui doivent animer plus que jamais les sociétés humaines, face à l’épreuve. Le moment est donc venu d’actualiser et de consolider l’essence de la Nation, c’est-à-dire notre sentiment commun et partagé d’appartenir à une Communauté solidaire, dont les membres ont librement décidé d’adhérer aux règles et aux valeurs pérennes qui les régissent ».



Pour lui, la Loi et la Foi ne sont pas antinomiques. Dans le même esprit, la nécessaire poursuite du combat contre la pandémie n’est pas incompatible avec le projet de développement de notre pays. C’est dans ce sens qu’il convient de comprendre la déclaration du Chef de l’Etat selon laquelle nous devons apprendre à vivre avec le Coronavirus.





« Il ne faut ni désespérer, ni baisser les bras.Plus que jamais, ce temps de crise doit être, pour nous Sénégalais, un grand moment de communion et de convergences, car ce temps appelle notre conscience commune au rassemblement, comme les prémices en ont été posées, il y a quelques semaines, quand ont eu lieu, pendant plusieurs jours, au Palais de la République, des concertations conduites par le Président Macky Sall », a lancé Niasse.



Pour toutes ces raisons, d’après lui, il est juste d’encourager et de soutenir le Président Macky Sall, comme nous l’avons fait jusqu’ici, dans la gestion et dans la poursuite du combat engagé, pour le présent et le futur de notre pays, afin de venir à bout de cette pandémie du Coronavirus.



« Continuons d’agir et de prier, et rendons grâce au Maître des Mondes, notre Créateur qui, jusqu’ici, a donné à notre pays les moyens de poursuivre son combat intelligent contre la pandémie, avec un nombre de décès relativement réduit, à l’échelle du monde », a-t-il demandé.