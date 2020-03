Coronavirus - Le président du club de Pape Abdou Cissé testé positif

Evángelos Marinákis, le président de l'Olympiakos, club où évolue le défenseur international sénégalais Pape Abdou Cissé, est atteint de la maladie du coronavirus. Et c'est lui-même qui en a fait la révélation sur son compte Instagram.« Le récent virus m'a rendu visite et je me suis senti obligé d'en informer le public. Je me sens bien, car je prends toutes les mesures nécessaires et j'applique les instructions des médecins. Je conseille vivement à tous mes concitoyens d'en faire autant. Je souhaite à tous un prompt rétablissement » , a-t-il indiqué sur son compte Instagram.Pour rappel, le président du club grec était présent à Londres le 27 février dernier pour assister à la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale de C3 sur la pelouse d'Arsenal.