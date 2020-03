Coronavirus: Les Jeux olympiques de Tokyo reportés d'un an, dit Abe

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé mardi le report d'un an des Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient se tenir du 24 juillet au 9 août, en raison de la pandémie de coronavirus.



C'est la première fois en temps de paix que les JO sont reportés.



Shinzo Abe a demandé mardi au président du Comité international olympique Thomas Bach, avec lequel il s'est entretenu au téléphone, de repousser l'événement d'un an.



Le CIO a pleinement accepté cette décision et les Jeux d'été auront lieu au plus tard pendant l'été 2021, a déclaré le Premier ministre japonais à la presse.