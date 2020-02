Coronavirus - Les étudiants de Wuhan réagissent après la déclaration de Macky

Le porte-parole des étudiants de Wuhan, épicentre de la mystérieuse maladie du coronavirus, en Chine, réagit suite à la déclaration, lundi dernier, du président Macky Sall, soulignant que le Sénégal n’était pas dans les dispositions pour les ramener. Mbacké Amar a tenu à rassurer le peuple sénégalais, que lui et ses camarades, ne se sentent pas rejeter après la sortie du chef de l’Etat.



« Nous prions pour que le Président (Macky Sall) puisse changer d’avis et que le Sénégal puisse avoir les moyens nécessaires pour nous rapatrier au pays le temps que cette crise passe », a soutenu, sur les ondes de la Rfm, le porte-parole des étudiants bloqués à Wuhan, en Chine, depuis l’apparition du Coronavirus, une maladie qui a tué en moins d’un mois plus de 400 personnes.



Mbacké Amar a tenu à rassurer les Sénégalais qu’ils ne se sentent pas rejeter après cette déclaration : « Certains pensent qu’après la déclaration du président, nous nous sentons un peu au rejet, mais pour rassurer tout le peuple sénégalais, nous ne nous sentons pas rejeter parce que nous nous considérons Sénégalais et nous resterons Sénégalais quel que soit ce qui puisse arriver ».



Cependant, Amar et ses camarades restent toujours optimistes et croient fort que : « le Sénégal quelque soit alpha va bien s’occuper de ses citoyens qui sont ici en Chine ».



Les parents de ces étudiants vont tenir une conférence de presse ce mercredi au siège de Amnesty International au Sacré-cœur, pour se prononcer sur la question.