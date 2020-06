Coronavirus au Sénégal: 30% des cas graves admis en réanimation meurent (ministre)

Le ministre sénégalais de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a révélé que plus de 70% des cas graves de covid19 admis en réanimation sortent guéris de leur traitement, lors du point jour ce mardi sur la situation de la maladie. Ce qui laisse entendre que 30% des cas graves meurent. Il a, par ailleurs, annoncé que la prise en charge à domicile est aujourd’hui possible pour certains qui bénéficient d’un cadre approprié. Regardez !!!