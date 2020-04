Coronavirus : au marché Sandaga, des commerçants passent toute une journée sans encaisser un rond (Reportage)

Depuis l’annonce des nouvelles mesures prises par les autorités sénégalaises, à savoir le couvre feu, la fermeture des marchés pour faire face à la propagation du Covid-19, les commerçants au marché Sandaga de Dakar ont vu leurs chiffres d’affaires baisser progressivement. Certains confient même qu’ils peuvent passer toute une journée sans rien vendre, sans encaisser d’argent.



Selon Bada Ndiaye, grossiste, « avant cette situation, ils pouvaient vendre 1 million, voire 2 millions FCFA. Mais tel n’est pas le cas aujourd’hui ». Le vieux Saliou Mbow, assis tranquillement devant son magasin, ne cache pas ses sentiments. Il s’en remet à Dieu, tout en gardant l’espoir. « Rien ne marche. Tout est bloqué. On se réveille le matin pour venir chercher quelque chose. Dès qu'on commence à vendre, quelque temps après on vous demande de débarrasser, vos marchandises, et de fermer les cantines. Il y en a ceux qui restent deux à trois jours sans venir au marché. C’est trop dur pour un père de famille qui se bat pour nourrir sa famille…Nous demandons plus de clémence au président de la République Macky Sall ». Regardez la vidéo !!!