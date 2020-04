Coronavirus dans le monde, 2207 morts aux états-unis en 24h

Ce mardi 28 avril, le virus Covid-19 touche 3.062.557 cas confirmés et a fait au total 212.221 morts dans le monde. Alors que l'épidémie de Coronavirus s'étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter, l'OMS réitère ses alertes en cas de déconfinement hâtif rappelant que le déconfinement n'est pas la fin du Covid-19. Le virus va nous accompagner encore longtemps a prévenu l'organisation. D'autre part, l'organisation prévient qu'il n'y a aucune preuve d'immunité pour les personnes déjà contaminées.



Aux Etats-Unis, le bilan est à nouveau à la hausse ce jour. Le pays compte ce mercredi 28 avril 1.012.583 cas recensés. Selon l'institut Johns Hopkins, le pays compte 2.207 morts en 24h (1.303 hier), soit 58.351 décès au total. Le nombre de morts du Covid-19 dépasse à présent la barre symbolique du nombre de morts de la guerre du Vietnam. Concernant le nombre de cas, il y a de grosses disparités régionales aux Etats-Unis entre les zones rurales et urbaines comme New York. Le redémarrage se fait donc en fonction des autorités locales.



En Italie, le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai. On compte 382 décès de plus en 24h (333 la veille) ce mardi 28 avril, portant le nombre de morts à 27.359 au total depuis le début de l'épidémie, un bilan n légère hausse. Le nombre total de cas recensés est de 201.505. L'Italie commencera à rouvrir ses usines le 4 mai. Le pays a décidé de laisser fermé les écoles jusqu'en septembre pour ne pas mettre en danger les enfants. 4 millions de tests seront distribués d'ici fin mai. Le président a annoncé une série de mesures pour alléger le confinement.



Côté Royaume-Uni, le bilan remonte significativement. On recense ce mardi 28 avril 586 décès en 24h contre 360 décès la veille. Ce qui fait 21.678 morts au total exactement. Le nombre de cas recensés est désormais de 161.145. Le pays a prolongé son confinement au moins jusqu'au 7 mai. Boris Johson reprend dès lundi les rênes du gouvernement. Il est attendu sur la stratégie de déconfinement.



L'Espagne enregistre une remontée du nombre de décès ce mardi 28 avril. Le Covid-19 a causé la mort de 301 personnes de plus en 24 heures (331 la veille), soit 23.822 au total. L'Espagne est le second pays le plus touché au monde en terme de morts et de cas recensés avec plus de 210.773 personnes. Le premier ministre, Pedro Sanchez, prévoit un déconfinement progressif à partir du 9 mai par phases jusqu'à fin juin en fonction de l'évolution de la pandémie. Les écoles n'ouvriront qu'en septembre dans le pays.



En France, le dernier bilan fournit par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 124.575 cas recensés et 23.293 morts au total (14.202 décès en hôpital et 8.654 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad). On compte ce lundi 27 avril, 295 décès en hôpital en 24h (152 hier) et 142 décès en centre médico-sociaux dont Ehpad (90 hier), soit au total 437 morts en France en 24h. Emmanuel Macron a annoncé une prolongation du confinement jusqu'au 11 mai avec ouverture des écoles à cette date mais sur la bas du volontariat.



L'Iran recense 96 décès en 24h (60 hier), soit 5.806 exactement. Le pays comptabilise désormais 91.472 cas déclarés ce lundi 27 avril. Le gouvernement a décidé de lever partiellement son confinement le 11 avril dernier en permettant la reprise des activités à faible risque pour sauver l'économie alors que l'épidémie et le nombre de décès continuent de grimper. Les écoles et universités, restaurants, hôtels, centres sportifs et culturels restent fermés pour l'instant. Le pays craint une nouvelle vague de contaminations et rappelle qu'il n'est pas encore question de s'affranchir des règles de distanciation sociale et des consignes d'hygiène.



En Norvège, les petits de 6 à 10 ans reprennent le chemin de l'école avec des classes réduites à 15 élèves. Le pays compte actuellement 7.599 cas recensés et 205 décès dus au coronavirus.



En Russie, l'épidémie augmente fortement. Le pays compte désormais 87.147 cas détectés pour 794 morts. La Russie, 1er exportateur mondial de blé, suspend ses exportations de céréales jusqu'au 1er juillet a annoncé ce dimanche le ministère russe de l'Agriculture.

L'Allemagne déclare l'épidémie "sous contrôle et gérable". Le pays compte ce mardi 28 avril, 158.758 cas recensés pour 5.126 décès. En Allemagne, le confinement est prolongé jusqu'au 4 mai. Les commerces de moins de 800m2 ont rouvert ce lundi 20 avril. Mais ce n'est qu'à partir du 4 mai, que les écoles et lycées pourront rouvrir progressivement. Les grands rassemblements restent interdits jusqu’au 31 août. Le port du masque devient obligatoire dans les transports. Le pays s'inquiète de la hausse du taux d'infection et réfléchit à de nouvelles mesures de confinement si celui-ci ne baisse pas.



Au Brésil, le pays fait état de 67.446 cas recensés et 4.603 décès ce mardi 28 avril (+317 morts en 24h). Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Débordées, les autorités peinent à tester les vivants comme les morts. Certains décès dus au Covid-19 sont enregistrés avec vingt jours de retard. Selon des estimations, divulguées par la presse, le nombre de personnes réellement infectées seraient de douze à quinze fois supérieur aux chiffres annoncés par les autorités, soit aux alentours de 15.000 victimes.



La Suède dépasse la barre des 2000 morts ce jour. On compte ce mardi 28 avril 18.926 cas infectés et 2.274 décès. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement mais juste des recommandations. Le pays compte davantage de décès que ses voisins nordiques.



Le Vietnam a décidé d'amorcer son déconfinement. Le pays compte moins de 300 cas de personnes atteintes du Covid-19 et aucun morts. Les rassemblements restent interdits et le port du masque et mesures de distanciation sociale fortement encouragés mais certains commerces peuvent déjà ouvrir ce jeudi 23 avril.



La Roumanie a annoncé, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire à partir du 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 11.339 cas et 646 décès dû au Covid-19.



Le Japon fait face à une seconde vague de contaminations. Le pays compte 13.614 cas recensés au total et 385 décès ce lundi 27 avril. Le pays a décidé de fermer à nouveau ses écoles ré-ouvertes depuis le 6 avril devant une centaine de nouveaux cas. 150 membres de l'équipage du bateau Costa Atlantica actuellement au port de Nagasaki, ont été testés positifs. Seul un membre du personnel a été débarqué pour être hospitalisé.



La Chine déclare 3 nouveaux cas de contamination ce mardi 28 avril, dont 2 arrivant de l'étranger. La Chine dénombre 83.938 cas recensés et 4.637 morts, 6 mort ces dernières 24h.



Singapour a décidé de prolonger son confinement d'un mois suite à un bond du nombre de nouveaux cas recensés. Le pays compte à ce jour 13.423 cas et 14 morts dû au Covid-19.



La Suisse annonce un déconfinement lent et progressif depuis ce 27 avril. D'abord les coiffeurs, médecins, crèches et jardineries suivi ensuite le 11 mai par les écoles et autres magasins. Viendront ensuite les établissements pros et secondaires, les universités, les musées, les zoos et bibliothèques à partir du 8 juin. Le pays compte ce mardi 28 avril, 1.665 décès pour 29.164 cas déclarés.



La Belgique recense à ce jour 46.687 personnes infectées par le Covid-19. Ce mardi 28 avril, les autorités sanitaires déclarent 7.201 décès (+113 en 24h). Le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai.

Au Danemark, les écoles rouvrent partiellement. Il s'agit du premier pays européen à rouvrir ses crèches et ses écoles maternelles et primaires. Les cours n'ont repris que dans la moitié des communes danoises et 35% des établissements de Copenhague, les autres ayant demandé un délai supplémentaire pour s'adapter aux règles se sécurité sanitaire mais tous les établissements devront être rouvert au 20 avril. Le pays qui a réagit rapidement, compte un nombre de cas et décès relativement faible : 8.896 cas et 427 décès.



En Autriche, le déconfinement a commencé. Les petits commerces de moins de 400 m2 et les parcs et jardins peuvent rouvrir. Dès le 1er mai, ce sera au tour de tous les magasins et les coiffeurs, suivi mi-mai des hôtels et restaurants. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'en juillet et les écoles restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port du masque est obligatoire. Le pays compte actuellement 15.274 cas recensés et 549 décès.



Le Maroc prolonge son confinement jusqu'au 20 mai. Le pays compte 4.120 cas recensés mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 162 décès (+1 en 24h).



En Algérie, le pays africain dénombrant le plus de décès, le confinement est prolongé jusqu'au 29 avril. On dénombre ce mardi 28 avril, 3.517 cas recensés et 432 décès dus à l'épidémie.



Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce mardi 28 avril, 24.027 cas et 928 morts (+25 en 24h). Le Portugal a décidé mercredi 1er avril de prolonger l'état d'urgence imposé afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Portugal régularise ses sans-papiers pour les protéger.



En Irlande, le Premier Ministre, Leo Varadkar, a appelé la population à continuer de respecter les restrictions actuelles liées au Covid-19. On compte ce mardi 28 avril 19.648 cas détectés et 1.102 morts.

L’épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud qui compte 4.793 cas recensés ce dimanche et 90 morts. La faim menace plus de 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest.



En Inde, le premier ministre Narendra Modi a annoncé un confinement total de trois semaines pour ses 1,3 milliard d’habitants, lors d’une allocution télévisée ce mardi 23 mars. L'Inde compte ce mardi 28 avril, 29.451 cas recensés et 939 morts.



Côté Corée du Sud, on constate une nouvelle augmentation des cas infectés au Covid-19. Le pays compte ce mardi 28 avril, 10.752 cas pour 244 décès recensés (+1 en 24h).