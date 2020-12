Coronavirus dans le monde dimanche 27 décembre : nouveaux cas et morts en 24h

Ce dimanche 27 décembre 2020, le virus COVID-19 touche 80.882.737 (+493.787) cas confirmés et a fait au total 1.774.362 (+6.828) morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. La progression de l'épidémie ralentie légèrement cette semaine dans le monde.



Alors que l'Inde est toujours au cœur de sa première vague, l'Europe a déjà bien entamé une seconde vague de contaminations tandis que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud affrontent déjà une 3e vague ! La recherche sur un éventuel vaccin accélère et certains pays, comme le Royaume-Uni ou la Russie, ont déjà à débuté les phases de vaccination sur le grand public.



L'Europe prévoit de débuter sa campagne de vaccination le 27 décembre 2020, les premières doses arrivent dans les différents pays de l'Union Européenne. La Suède recommande pour la première fois le port du masque dans les transports en commun. Un second vaccin est autorisé aux USA. L'Italie se reconfine pour les fêtes du 21 décembre au 6 janvier 2020.



Le Japon le COVID continu de grimper avec 3.567 nouveaux cas de contamination en 24h, soit le nombre le plus élevé de cas en 24h du pays depuis le début de l'épidémie. On dénombre 213.547 cas recensés au total et 3.155 (+50 en 24h) décès ce samedi 26 décembre. Le pays vote une loi pour la gratuité du vaccin contre le coronavirus et incite tous les japonais à se faire vacciner au premier semestre 2021. Le Japon ferme ses frontières aux étrangers non résidents du 28 décembre à fin janvier 2021.



L'Israel se reconfine dès le 27 décembre 2020 pour au moins 2 semaines suite à l'apparition de 4 cas de la variante du coronavirus et lance sa campagne de vaccination. Le pays enregistre 399.642 cas au total depuis le début de la pandémie dont 4.273 ces dernières 24h et 3.210 morts (+24).



La Russie fait état de 28.284 nouveaux cas ce dimanche 27 décembre. Les autorités rapportent 3.050.248 cas détectés pour 54.778 (+552) morts. En Russie, la campagne de vaccination de masse est lancée. Le pays passe le cap des 3 millions de cas ce samedi 26 décembre 2020.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état d'au moins 2.550.864 cas de contaminations au total dont au moins 3.093 ces dernières 24h. On recense ce samedi 26 décembre, 146 morts en 24h soit 62.573 au total. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 19.195 décès au total. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 43.378 (+146 en 24h). La nouvelle variante du coronavirus détectée en France.

En Autriche, on compte 1.429 nouveaux cas soit 350.484 au total et 60 décès en 24h pour 5.843 décès au total ce samedi 26 décembre. L'Autriche passe la barre des 4.000 morts. L'Autriche entame, ce 26 décembre 2020, son troisième confinement depuis le début de la pandémie. Il devrait durer jusqu’au 18 janvier au moins.



L'Espagne recense aux dernières remontées, 1.854.951 cas au total, et 13.245 cas en 24h. Le pays dénombre, le jeudi 24 décembre, 49.824 morts au total soit 141 depuis hier. L'Espagne rend obligatoire le test PCR pour les voyageurs arrivant de France. L'Espagne annonce qu'elle vaccinera dès janvier 2021. La région de Madrid enregistre 4 cas du varient britanniques.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. En Afrique du Sud, on compte 994.911 (+11.552) cas recensés ce dimanche 27 décembre et 26.521 (+245) morts. Le pays enregistre ce samedi 19 décembre 2020 son plus grand nombre de cas en 24h depuis le 31 juillet. En Afrique du Sud, une nouvelle variante du virus plus « préoccupante » et « transmissible ».



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas explose (+19.382 en 24h). Le pays compte ce dimanche 27 décembre 1.648.707 cas recensés pour 30.375 décès (+406). La fermeture des bars, restaurants, lieux de loisirs culturels et sportifs initialement prévue du 2 au 30 novembre est prolongée jusqu'à début janvier 2021. L'Allemagne envisage de poursuivre les restrictions sanitaires jusqu'au printemps 2021. L'Allemagne durcit ses mesures avant Noël avec notamment la fermeture des écoles et des commerces non essentiels. Le pays enregistre un nouveau record de cas en 24h depuis le début de la pandémie ce vendredi 18 décembre 2020.



En Belgique, on compte, 784 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 638.030 cas ce dimanche 27 décembre. Il y a eu 69 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 19.158 morts au total. En Belgique, les commerces non essentiels peuvent rouvrir. En revanche, les métiers. de "contact" tels quel les coiffeurs et salons d'esthétique restent fermés au moins jusqu'au 1er février. Dès le 25 décembre 2020 il faudra obligatoirement présenter un test négatif pour pouvoir se rendre en Belgique. La Belgique suspend, à son tour, les vols en provenance du Royaume-Uni. 4 cas de mutations ont également été découverts en Belgique.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 184.398 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce dimanche 27 décembre, le pays compte 19.433.795 cas. Le nombre de décès ce jour est de 1.461 morts en 24h, soit 339.921 décès au total. Le pays franchit un nouveau record de morts en 24h ce mercredi 23 décembre 2020. Après le vaccin Pfizer et BioNTech celui de Moderna est également autorisé aux États-Unis. Joe Biden et son épouse seront vaccinés lundi.

En Inde, la courbe des cas de contamination semble se stabiliser. L'Inde recense, ce dimanche 27 décembre, 10.188.879 cas confirmés (+18.574 en 24h) et 14è.661 morts, dont 280 en 24h. Les hôpitaux privés de la capitale doivent désormais réserver 80 % des lits de réanimation et 60 % des lits classiques aux malades atteints par le coronavirus. Toute opération non urgente doit être reportée. L'Inde va produire près de 100 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V. Le pays passe la cap des 10 millions de cas.



Au Brésil, le nombre de nouvelles contaminations reste très élevé, 16.988 en 24h. Le pays enregistre ce dimanche 27 décembre, 300 morts en 24h et déclare 7.468.295 cas recensés au total et 190.890 décès selon les chiffres donnés par le gouvernement.



La Corée du Sud compte ce dimanche 27 décembre, 970 nouveaux cas de contamination et 56.872 cas au total pour 808 décès (+15 en 24h). La Corée du Sud propose à la Russie de coopérer pour développer des vaccins anti-Covid. La Corée du Sud annule les rassemblements de Noël. Face à une 3ème vague encore plus violente que les précédentes, le pays renforce les règles de distanciation dans la capitale Séoul avec notamment l'instauration d'un couvre feu à 21h pendant 2 semaines.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 22 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 86.955 au total et 4.634 (+0) morts ce dimanche 27 décembre 2020.



Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 2.336 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce dimanche 27 décembre 1.006.318 cas de contaminations et 37.414 (+97) décès. Le pays dépasse le million de cas ce mercredi 23 décembre 2020.