Coronavirus : des triplés mexicains testés positifs à la naissance

Au Mexique, des triplés nouveau-nés ont été testés positifs au coronavirus, un cas "sans précédent", selon les autorités sanitaires locales.



Les experts médicaux cherchent à savoir si la maladie a pu être transmise par le placenta de la mère pendant la grossesse.



Deux des bébés, un garçon et une fille, sont dans un état stable dans un hôpital de l'État de San Luis Potosí.



Mais le second garçon est traité pour une maladie respiratoire.



Un porte-parole du comité de sécurité sanitaire de l'État a déclaré que la contagion lors de naissances multiples n'avait été détectée nulle part dans le monde et que le cas ferait donc l'objet d'une enquête.



On sait qu'un très petit nombre de nouveau-nés ont contracté le virus après leur naissance, mais les responsables de la santé affirment qu'ils ne croient pas que c'est ce qui s'est passé dans ce cas.



La secrétaire d'État à la santé, Mónica Liliana Rangel Martínez, a déclaré : "Il serait impossible qu'ils aient été infectés au moment de la naissance".



Cependant, les parents sont actuellement en train d'être testés, les autorités pensent qu'ils pourraient avoir été asymptomatiques.



Le Mexique a enregistré plus de 185 000 cas de coronavirus et 22 584 décès depuis le premier cas du pays le 28 février.



Les triplés - nés prématurément le 17 juin au Mexique - ont tous été testés positifs au coronavirus le jour de leur naissance.



La présence de coronavirus chez les nouveau-nés est inhabituelle, mais pas inconnue. Les bébés peuvent attraper le virus après la naissance s'ils ont des contacts étroits avec une personne déjà infectée. Le coronavirus peut également être transmis dans l'utérus de la mère au bébé via le placenta.



Des chercheurs américains de l'école de médecine de Yale ont récemment signalé le premier cas connu d'infection placentaire par un coronavirus. Lorsque l'infection se produit, le risque pour la mère et le bébé est souvent faible - bien que certains rapports suggèrent qu'elle pourrait augmenter la probabilité de naissance précoce des bébés.



Il n'existe aucune preuve que le virus provoque une fausse couche ou affecte le développement du bébé pendant la grossesse, mais, par précaution, il est conseillé aux femmes enceintes d'éviter strictement tout contact social étroit afin de réduire leur risque de contracter un coronavirus.



Si elles sont infectées, la plupart des futures mères auront des symptômes légers ou modérés et se rétabliront.



Les bébés peuvent ne présenter aucun signe de la maladie. Si vous vous occupez d'un bébé, vous pouvez réduire le risque qu'il contracte le virus en vous lavant régulièrement les mains.



Source: BBC