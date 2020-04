Coronavirus en Italie, Espagne, Allemagne, Chine... Le virus se propage dans le monde. Carte et point par pays

Après la Chine, l'Europe est devenue l'épicentre de l'épidémie de coronavirus avec le plus grand nombre de décès. Les deux pays les plus endeuillés par le Covid-19 sont l'Italie et l'Espagne avec respectivement 12 428 et 8 464 morts des suites de la maladie, soit plus de la moitié des décès au niveau mondial. Les autorités sanitaires espèrent cependant approcher bientôt du pic de l'épidémie dans ces pays les plus touchés. On constate en Italie que les mesures de confinement prises il y a trois semaines semblent commencer à faire de l'effet, et les derniers bilans sont plutôt encourageants. Dans certains pays ou certaines régions, les hôpitaux sont déjà surchargés. Pour faire face à cette situation, l'Espagne a par exemple installé des hôpitaux de campagne afin de pouvoir accueillir tous les patients atteints du coronavirus. En France, où les services de réanimation sont saturés, des patients de l'est du pays (région la plus touchée) sont transférés en TGV médicalisés vers d'autres hôpitaux du pays, et un avion militaire allemand et un hélicoptère de l'armée française ont également évacué plusieurs malades de l'est vers l'Allemagne.



Aux Etats-Unis, où le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint, Donald Trump a annoncé qu'il allait prolonger jusque fin avril ses mesures visant à ralentir la propagation du Covid-19 dans le pays. Les Etats-Unis sont aujourd'hui le pays où l'on dénombre le plus de malades du coronavirus. Le dernier bilan annonçait 188 592 personnes infectées et 4 055 victimes. L'Etat de New-York est particulièrement touché, et la ville vient d'accueillir un navire-hôpital militaire de 1 000 lits, des tentes et un hôpital de campagne viennent d'être installés en plein cœur de la ville, à Central Park. Cela devrait permettre de décharger les hôpitaux new-yorkais de malades nécessitant des soins intensifs non liés au coronavirus.





Au niveau mondial c'est l'hécatombe. Le dernier bilan mondial fait état de plus de 859 825 cas détectés de Covid-19 et plus de 42 000 morts. Selon le dernier décompte de l'AFP, 3,4 milliards de personnes (soit 43% de la population mondiale) sont confinées ou appelées à rester chez elles afin de tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans près de 180 pays ou territoires. Suivez la carte du monde du virus en temps réel, mais aussi le point sur la situation en Italie, Chine, Espagne, Portugal, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni…