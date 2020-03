Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le mercredi 25 mars

Contrairement au Burkina Faso voisin, le pays le plus touché d’Afrique de l’Ouest, le Mali n’avait signalé aucun cas jusqu’à maintenant. Les deux premiers cas ont été confirmés mercredi : il s’agit d’une femme de 49 ans et d’un homme de 62 rentrés de France à la mi-mars, selon le ministre de la Communication, Yaya Sangaré.



En Mauritanie, un plan d’urgence pour 30 000 foyers pauvres



Dans un message à la nation ce mercredi soir, le président mauritanien a annoncé la création d’un fonds de solidarité nationale de 25 milliards d’ouguiyas pour financer la lutte contre le coronavirus et aider les plus pauvres à atténuer l’impact de cette pandémie.



« 5 milliards de ce fonds seront mobilisés pour venir en aide à 30 000 familles pauvres composées principalement des femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées majoritairement établies à Nouakchott. »