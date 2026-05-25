Coupe du Sénégal 2026 : l'USC Saint-Louis sacré pour la première fois de son histoire après sa victoire face à Diambars

L'Université Sporting Club de Saint-Louis s'est imposée face à Diambars à l'issue de la séance des tirs au but (0-0, 3-1 tab) et remporte la Coupe du Sénégal 2026. Les universitaires réalisent un exploit en décrochant, pour la toute première fois de leur histoire, le prestigieux trophée national.



Les Sanarois ont successivement éliminé Génération Foot, l'US Gorée, Casa Sports et Diambars FC pour s'adjuger le titre ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor.