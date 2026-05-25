Crise institutionnelle au Sénégal : Samba Sy dénonce une « tentative de putsch avant l'heure » pour imposer Ousmane Sonko au perchoir

Le Secrétaire Général du Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT Sénégal), Samba Sy, a fermement condamné le projet de réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale suite à son limogeage de la Primature le vendredi 22 mai 2026 et à la démission consécutive d'El Malick Ndiaye ce dimanche 24 mai.







Dans une déclaration officielle, l'ancien ministre de Macky Sall qualifie cette manœuvre de « grave manœuvre dangereuse » et d'illégale, affirmant que l'ex-Premier ministre avait définitivement renoncé à son mandat parlementaire en accédant au gouvernement en 2024. Selon lui, le peuple ne peut accepter que la Constitution soit ainsi « piétinée au gré d’ambitions personnelles et partisanes ».







Samba Sy accuse le parti au pouvoir, PASTEF, de mener une stratégie agressive de conquête et de conservation du pouvoir « fondée sur la tension permanente, la confrontation et le passage en force », rappelant au passage les violences meurtrières qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024.





Le leader du PIT regrette que les dirigeants s'engagent dans de tels calculs politiciens alors que le quotidien des Sénégalais s'aggrave face à la crise économique, au chômage et à la précarité sociale. Face à ce qu'il décrit comme un « chaos politique et institutionnel », il appelle les citoyens, la justice, ainsi que le président Bassirou Diomaye Faye, en tant que gardien de la Constitution, à prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à ce projet avant la plénière de ce mardi.

