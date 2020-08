Coronavirus : la région de Ziguinchor enregistre 09 cas de covid-19 ce samedi

Pour la première fois, la région de Ziguinchor (sud) enregistre 09 cas de covid-19 ce samedi, selon dakaractu. Un record jamais atteint. C’est Bignona qui avait la palme avec 04 cas, Ziguinchor et Oussouye 01 cas pour chaque département. Tous des cas communautaires.



Et ce record a été battu ce samedi avec 09 cas communautaires. Et encore le département de Bignona prend la plus grande part avec 05 cas et 04 à Ziguinchor. En somme en 24 heures, la région de Ziguinchor enregistre 17 cas communautaires.



Actuellement le centre de traitement épidémiologique de Ziguinchor compte 25 cas sous traitement.