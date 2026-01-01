Université de Touba : l’UCAK engage le processus d’accréditation de ses diplômes

L’Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba franchit un nouveau cap. Elle est maintenant habilitée à délivrer des diplômes de licence et de master après avis favorable de l’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur (ANAQ-Sup).



L’UCAK a officiellement entamé le processus d’accréditation de ses diplômes, a indiqué, mercredi, le président du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK), Serigne Ahmadou Badawi Mbacké.





« Nous nous engageons dans une autre phase qui est celle de l’accréditation des diplômes. Nous sommes extrêmement optimistes quant au déroulement de cette étape, car l’expérience acquise lors de l’habilitation nous permettra de l’aborder avec sérénité », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.



‎Revenant sur le processus d’habilitation, trois ans après le démarrage des enseignements à l’UCAK, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké a qualifié ce résultat de « majeur ».



‎Ce processus, a-t-il relevé, conditionne « la reconnaissance des diplômes que nous délivrons et démontre que l’université respecte les critères de qualité attendus d’un établissement d’enseignement supérieur au Sénégal et à l’international ».



« L’université est ouverte à tous », a dit pour sa part le recteur de l’UCAK, le professeur Lamine Gueye.



‎ « Ce n’est pas une université régionale, mais une université de la communauté mouride, ouverte à tout Sénégalais désireux d’étudier les sciences islamiques, la langue arabe ou les autres métiers enseignés dans cette institution », a-t-il expliqué, ajoutant que l’UCAK accueille cette année des étudiants venus de la sous-région.



